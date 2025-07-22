Перші смартфони з батареєю на 10 000 мАг вийдуть вже у 2026 році — Finance.ua

Перші смартфони з батареєю на 10 000 мАг вийдуть вже у 2026 році Сьогодні 01:43 — Технології&Авто

Honor The X70

Техновиробники, натхненні успіхом моделей із батареями на 8300 мАг, мають намір продовжити перегони у категорії автономності смартфонів.

Про це пише notebookcheck

Зокрема, Honor вже випустила X70 з акумулятором на 8300 мАг. А такі бренди, як OnePlus, Xiaomi та iQOO, готуються зробити батареї на 7 000 мАг стандартом для флагманів до кінця 2025 року.

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За інформацією відомого інсайдера Digital Chat Station, одна з компаній розпочне розробку смартфона з батареєю на 10 000 мАг вже у першій половині наступного року. Імовірно, це буде апарат середнього класу, в якому ємна батарея стане ключовою особливістю.

При цьому очікується підтримка швидкого та бездротового заряджання, а також порівняно тонкий корпус, як у поточних рекордсменів.

Таким чином, 2026 рік може стати початком ери «п'ятизначних» батарей у масових смартфонах.

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