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Claude вимагатиме паспорт і селфі для входу

Технології&Авто
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Claude від Anthropic
Claude від Anthropic
Компанія Anthropic оголосила про запровадження обов’язкової верифікації віку для всіх користувачів свого ШІ-асистента Claude.
Нові вимоги набудуть чинності 8 липня.

Деталі

Відтепер для входу в сервіс користувачам доведеться надати документ, що посвідчує особу, — зокрема паспорт — а також зробити селфі для підтвердження особистості.
Таким чином Anthropic приєднується до дедалі ширшої практики вікової верифікації на платформах зі штучним інтелектом. Компанія не уточнила, який мінімальний вік буде встановлено як поріг доступу до сервісу.
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Запровадження подібних заходів відбувається на тлі зростаючого тиску з боку регуляторів у різних країнах, які вимагають від технологічних компаній обмежувати доступ неповнолітніх до потенційно небезпечного контенту та ШІ-інструментів.
Детальніші умови верифікації та перелік прийнятних документів Anthropic обіцяє повідомити до дати запуску нової системи.
За матеріалами:
noworries
ШІAnthropicClaude
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