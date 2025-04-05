Перші літаючі автівки Alef Model A надійшли у продаж: скільки коштуватиме модель — Finance.ua

Перші літаючі автівки Alef Model A надійшли у продаж: скільки коштуватиме модель Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Перші літаючі автівки Alef Model A надійшли у продаж: скільки коштуватиме модель

Компанія, яка випускає літаючий автомобіль Alef Model A, вже отримала 3 200 замовлень. Очікується, що ціна моделі складатиме 300 тисяч доларів.

Хто зможе керувати

Наразі літаючим автомобілем можуть керувати тільки люди, які мають ліцензію приватного, комерційного чи транспортного пілота.

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Очікується, що літаючий автомобіль зможе долати 321 кілометр без підзарядки. На дорозі його максимальна швидкість складатиме 40 кілометрів на годину.

Водіям Model A потрібно буде пройти мінімум 40 годин нальоту, щоб отримати ліцензію і дозвіл на політ.

У чому особливість автівки

Alef Model A працює на електричній тязі. Лопаті пропелера покриті сіткою, що дозволяє повітрю проходити через транспортний засіб.

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Вісім роторів можуть обертатися незалежно, з різною швидкістю, що дозволяє машині летіти в різних напрямках.

На відміну від аеротаксі, Alef — це справжній автомобіль, а не тип гелікоптера, і він може пересуватися дорогою.

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