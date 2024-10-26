Chery презентувала свій перший літаючий автомобіль Land and Air Vehicle (фото) — Finance.ua
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Chery презентувала свій перший літаючий автомобіль Land and Air Vehicle (фото)

Технології&Авто
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Chery презентувала свій перший літаючий автомобіль Land and Air Vehicle (фото)
Chery презентувала свій перший літаючий автомобіль Land and Air Vehicle (фото), Фото: autohome.com.cn
Китайський автовиробник Chery презентував свій перший літаючий електромобіль на Глобальній інноваційній конференції Chery 2024. Новинка отримала назву Land and Air Vehicle.
Про це повідомляє autohome.com.cn.
Автомобіль виконаний у дизайні автомобіля з вертольотом зверху. Транспортний засіб підтримує вертикальні зліт та посадку.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Максимальна висота польоту становить 1 км, а швидкість — 120 км/год. Час у повітрі обмежений 40 хвилин.
Усередині передбачені місця для 2 пасажирів, а керування здійснюється за допомогою інтелектуальної системи та автопілота.

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Керма та педалей у салоні немає. Як поводитиметься літаючий Chery, якщо у повітрі заглухне двигун, не уточняється.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
За словами представників компанії, Land and Air Vehicle призначений для коротких перельотів, тоді як більшу частину маршруту він пересуватиметься землею. На даний момент Chery продовжує розробку автомобіля, і перший тестовий зразок успішно пройшов льотні випробування на дистанції 80 км.
За матеріалами:
Телеканал 24
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