Chery презентувала свій перший літаючий автомобіль Land and Air Vehicle (фото) — Finance.ua

Chery презентувала свій перший літаючий автомобіль Land and Air Vehicle (фото) Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Chery презентувала свій перший літаючий автомобіль Land and Air Vehicle (фото), Фото: autohome.com.cn

Китайський автовиробник Chery презентував свій перший літаючий електромобіль на Глобальній інноваційній конференції Chery 2024. Новинка отримала назву Land and Air Vehicle.

Про це повідомляє autohome.com.cn.

Автомобіль виконаний у дизайні автомобіля з вертольотом зверху. Транспортний засіб підтримує вертикальні зліт та посадку.

Фото: autohome.com.cn

Максимальна висота польоту становить 1 км, а швидкість — 120 км/год. Час у повітрі обмежений 40 хвилин.

Усередині передбачені місця для 2 пасажирів, а керування здійснюється за допомогою інтелектуальної системи та автопілота.

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Керма та педалей у салоні немає. Як поводитиметься літаючий Chery, якщо у повітрі заглухне двигун, не уточняється.

Фото: autohome.com.cn

За словами представників компанії, Land and Air Vehicle призначений для коротких перельотів, тоді як більшу частину маршруту він пересуватиметься землею. На даний момент Chery продовжує розробку автомобіля, і перший тестовий зразок успішно пройшов льотні випробування на дистанції 80 км.

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