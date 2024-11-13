Перші арештовані картини Медведчука продали за 317 тисяч гривень — Finance.ua
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Перші арештовані картини Медведчука продали за 317 тисяч гривень

Казна та Політика
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Перші арештовані картини Медведчука продали за 317 тисяч гривень
Перші арештовані картини Медведчука продали за 317 тисяч гривень
На торгах продали перші арештовані картини ексдепутата Віктора Медведчука. Гроші з продажу підуть на військові облігації.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Перші 16 картин з колекції Медведчука продали через «Прозорро.Продажі» майже за 317 тисяч гривень, які підуть «на економіку та військові облігації». Найдорожче з молотка пішов «Сільський пейзаж з річкою» — за 76 тисяч гривень.
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«Серед реалізованих лотів не було славнозвісного портрета Медведчука та „ведмедиків у сосновому лісі“, які так зацікавили журналістів і суспільство. Але впевнена, що вже скоро ми всі дізнаємося, скільки їхня реалізація принесла державі коштів. Адже відсьогодні кожного дня буде реалізовуватися частина картин. Наступні 19 — уже завтра», — повідомила Дума.
На торги чекають ще 120 картин. 149 із 285 арештованих картин Медведчука визнали культурною спадщиною України. Ці роботи планували передати до українських музеїв, однак у Раді не пройшов відповідний законопроєкт.
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Раніше АРМА розпродало інші арештовані активи Медведчука — колекцію дорогих годинників, автомобіль Maybach, квадроцикли та багі.
За матеріалами:
hromadske
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