Перша у світі країна видала ліцензію для безпілотних автомобілів — Finance.ua

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Перша у світі країна видала ліцензію для безпілотних автомобілів

Технології&Авто
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Перша у світі країна видала ліцензію для безпілотних автомобілів
Перша у світі країна видала ліцензію для безпілотних автомобілів
ОАЕ стали першою у світі країною, яка видала національну ліцензію на поїздки для безпілотних автомобілів. Такий дозвіл отримала китайська компанія WeRide.
Про це розповіли на сайті Carscoops.
WeRide тестуватиме на території ОАЕ свої автономні транспортні засоби 4-го рівня. Компанія отримала право вільно проводити поїздки в усіх частинах країни.
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У WeRide наголосили, що це перша така ліцензія, видана в країні, а також перша ліцензія національного рівня, видана компанії-виробнику автономних транспортних засобів у світі. Ці автомобілі можуть пересуватися самостійно, але водій у будь-який момент може взяти керування у свої руки.
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В ОАЕ вирішили видати ліцензію WeRide після того, як було оголошено про розвиток безпілотного транспорту в країні. У Дубаї до 2030 року планують домогтися того, щоб 25% від усього транспорту в місті становили автономні авто.
WeRide вперше почала тестувати свій безпілотний транспорт на дорогах загального користування в ОАЕ ще у 2022 році. Тепер же компанія планує збільшити кількість випробувань у країні.

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