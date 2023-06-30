У Китаї розробили безпілотне літаюче авто з вертикальним зльотом (фото, відео) — Finance.ua
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У Китаї розробили безпілотне літаюче авто з вертикальним зльотом (фото, відео)

Технології&Авто
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У Китаї розробили безпілотне літаюче авто з вертикальним зльотом (фото, відео)
У Китаї розробили безпілотне літаюче авто з вертикальним зльотом (фото, відео), Фото: carscoops.com
На виставці «День технологій» у китайському Гуанчжоу презентували літаюче авто GAC GOVE. Поки що це прототип, але він має шанси стати серійним у майбутньому.
Подробиці новинки розкрили на сайті Carscoops.
GOVE розшифровується як GAC’s on-the-go, vertical-flight, electric vehicle («електричний транспортний засіб вертикального зльоту GAC»)
Новий GAC GOVE складається з двох секцій. Для пересування дорогою використовується шасі з електромоторами. Ним можна керувати як з водійського місця, так і дистанційно — наприклад, є можливість направити його на зарядну станцію.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Друга секція — одномісна капсула з великою площею скління. Вона оснащена одразу 12 пропелерами і здатна відокремлюватися від шасі та злітати вертикально. Літаюче авто отримало висувні підніжки, а його двері оснащені електроприводом.
Як дорогами, так і в повітрі GAC GOVE пересувається виключно на автопілоті, тобто для керування авто не потрібно отримувати ліцензію пілота. Прототип уже здійснив польоти з пасажиром на борту.
Розробники пропонують не тільки продавати GOVE, а й експлуатувати його в службах каршерінгу, причому одне шасі можна використовувати для кількох літаючих капсул.
За матеріалами:
Фокус
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