У Китаї розробили безпілотне літаюче авто з вертикальним зльотом (фото, відео) — Finance.ua

У Китаї розробили безпілотне літаюче авто з вертикальним зльотом (фото, відео) 30.06.2023, 01:33 — Технології&Авто

У Китаї розробили безпілотне літаюче авто з вертикальним зльотом (фото, відео), Фото: carscoops.com

На виставці «День технологій» у китайському Гуанчжоу презентували літаюче авто GAC GOVE. Поки що це прототип, але він має шанси стати серійним у майбутньому.

Подробиці новинки розкрили на сайті Carscoops.

GOVE розшифровується як GAC’s on-the-go, vertical-flight, electric vehicle («електричний транспортний засіб вертикального зльоту GAC»)

Новий GAC GOVE складається з двох секцій. Для пересування дорогою використовується шасі з електромоторами. Ним можна керувати як з водійського місця, так і дистанційно — наприклад, є можливість направити його на зарядну станцію.

Фото: carscoops.com

Друга секція — одномісна капсула з великою площею скління. Вона оснащена одразу 12 пропелерами і здатна відокремлюватися від шасі та злітати вертикально. Літаюче авто отримало висувні підніжки, а його двері оснащені електроприводом.

Як дорогами, так і в повітрі GAC GOVE пересувається виключно на автопілоті, тобто для керування авто не потрібно отримувати ліцензію пілота. Прототип уже здійснив польоти з пасажиром на борту.

Розробники пропонують не тільки продавати GOVE, а й експлуатувати його в службах каршерінгу, причому одне шасі можна використовувати для кількох літаючих капсул.

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