Перша реєстрація легкового авто: скільки доведеться платити у 2023 — Finance.ua

Перша реєстрація легкового авто: скільки доведеться платити у 2023 Сьогодні 19:11 — Особисті фінанси

Перша реєстрація легкового авто: скільки доведеться платити у 2023

З 1 січня 2023 року змінено розміри вартості збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових автомобілів на території України. Про це нагадали у МВС.

Розмір податку залежить від розміру прожиткового мінімуму. Зараз він становить 2684 грн, а це на 203 грн більше, ніж було в 2022 році.

Згідно з пунктом 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», при першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля фізичні особи сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Тобто при купівлі легковика в автосалоні або ввезеного з-за кордону, крім визначених випадків відповідно до чинного законодавства, є обов’язковий пенсійний збір.

Відповідно до пункту 8 статті 4 зазначеного Закону, його розмір встановлюється так:

3% — якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4% — якщо вартість автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;



5% — якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.



Об’єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Отже, з 1 січня 2023 року при першій реєстрації автомобіля на території України, незалежно від того, нова машина чи вживана, необхідно сплатити визначену вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за такими розрахунками залежно від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість:

не перевищує або дорівнює 442 860 грн — сплачується 3% ;

— сплачується ; більше ніж 442 860 грн , але не перевищує або дорівнює 778 360 грн — сплачується 4% ;

, але не перевищує або дорівнює — сплачується ; більше ніж 778 360 грн — сплачується 5%.

Податок сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в сервісних центрах МВС.

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