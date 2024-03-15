Перша частина ВПО отримали виплати за березень на загальну суму 1,4 млрд грн — Finance.ua

Перша частина ВПО отримали виплати за березень на загальну суму 1,4 млрд грн Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

Перша частина ВПО отримали виплати за березень на загальну суму 1,4 млрд грн

Перша частина переселенців, які мають право на продовження виплати допомоги ще на 6 місяців з березня 2024 року, отримали виплати за березень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«З 1 березня 2024 року для тих внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу від держави щонайменше 8 (а зазвичай — 12−24 місяці) продовжено ще на 6 місяців, але з урахуванням низки особливостей», — сказано в повідомленні.

Що це за особливості

Автоматично (без додаткового звернення) продовжено виплати для таких осіб:

пенсіонери;

особи з інвалідністю 1 та 2 груп;

тяжкохворі діти;

діти, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування;

батьки-вихователі;

прийомні батьки.

Скільки коштів вже виплатили

15 березня виплату допомоги для таких ВПО було спрямовано автоматично.

Сукупно, було спрямовано видатки на виплату допомоги для 671 тисячі осіб, на загальну суму 1,4 млрд грн.

Якщо гроші не було отримано

Якщо ви належите до вищенаведених категорій і вам не було призначено автоматично — необхідно звернутись до найближчого ЦНАП, або органу соціального захисту із заявою на призначення виплати.

Ще частина ВПО отримає виплати після подання нових заяв на виплату

Це необхідно для того, аби призначення допомоги відбувалось з урахуванням складу сімʼї та доходів родини внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, допомога на проживання для ВПО на додаткові 6 місяців здійснюється, якщо середній дохід на одну особу в такій родині складає менше ніж 9 444 грн.

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Нарахування коштів для тих ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 або 28 березня, оскільки станом на даний момент управління соціального захисту населення ще продовжують опрацювання поданих заяв на виплату від громадян.

Скільки заяв подали українці

Станом на 14 березня органи соціального захисту отримали 91,4 тис. заяв на призначення допомоги на додаткові 6 місяців. Близько 66% заяв вже опрацьовано. Ще 34% заяв - знаходяться на опрацюванні.

Це означає, що якщо ви подали заяву на продовження виплати, кошти будуть зараховані вам до кінця місяця (у разі наявності права на продовження виплати). Ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно.

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Хто ще не встиг подати заяву на перепризначення виплати, можуть зробити це зробити і зараз.

Розмір допомоги

Розмір виплат залишився без змін:

2 тис. грн — на одну дорослу особу, яка стала внутрішньо переміщеною особою;

3 тис. грн — на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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