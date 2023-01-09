Перевірки ВПО будуть сфокусовані на виняткових випадках, – Віталій Музиченко — Finance.ua

Перевірки ВПО будуть сфокусовані на виняткових випадках, – Віталій Музиченко Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко прокоментував актуальні питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб у 2023 році, зокрема питання щодо перевірок ВПО.

Чиновник звернув увагу на те, що перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у 2023 році будуть проводитись у виняткових випадках:

«Такі перевірки будуть сфокусовані на те, щоб перевірити дані, які надходять від правоохоронних органів, або від органів соціального захисту населення, або від органів місцевого самоврядування у разі, якщо будуть підстави вважати, що людина не проживає за місцем проживання, яке вона вказала при реєстрації ВПО», — наголосив Віталій Музиченко.

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Також заступник міністра нагадав, що виплати для ВПО автоматично продовжено з 1 січня 2023 року. Одержувачам соціальної допомоги не потрібно наново подавати заяви для продовження виплат, немає потреби відвідувати ЦНАПи чи інші органи, у тому числі соціального захисту. Їх продовжуватимуть автоматично на період дії воєнного стану.

Нагадаємо, на опалювальний період розміри компенсаційних виплат громадянам за тимчасове розміщення (перебування) у своїх домівках внутрішньо переміщених осіб збільшено вдвічі. На сьогоднішній день такі виплати складають із розрахунку 30 грн за кожен людино-день.

borgexpert За матеріалами:

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