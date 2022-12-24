В Україні вирішили поки не проводити масові перевірки місць проживання ВПО — Finance.ua
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В Україні вирішили поки не проводити масові перевірки місць проживання ВПО

Особисті фінанси
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В Україні вирішили поки не проводити масові перевірки місць проживання ВПО
В Україні вирішили поки не проводити масові перевірки місць проживання ВПО
В Україні поки що не планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
За словами віце-прем’єрки Ірини Верещук, держава зобов’язана проконтролювати цільове використання коштів. Проте уряд не хоче постійно перевіряти людей та помилково позбавляти їх допомоги.
«Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв’язком, люди не повинні стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність місця проживання. Маємо чітко визначити підстави, за якими допускається проведення перевірок», — зазначила вона.
Так, за підсумками наради у Мінреінтеграції було ухвалено рішення, що перевірки місця проживання ВПО проводитимуться виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги.
Про це громадян мають проінформувати телефоном. У всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх переселенців не допускається.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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