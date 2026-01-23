Перевірки тарифів ЖКП: у 2025 році споживачам повернули понад 53 млн грн Вчора 19:25 — Особисті фінанси

Українцям торік повернули понад 53 мільйони за комуналку.

Упродовж 2025 року на ринку житлово-комунальних послуг провели 368 позапланових перевірок дотримання вимог щодо цін. За результатами перевірок споживачам повернули понад 53 млн грн.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Результати перевірок

Порушення вимог законодавства виявлено у 331 випадку, що становить 89,9% від загальної кількості перевірок.

За результатами контрольних заходів у 2025 році:

ухвалено 221 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 4,4 млн грн;

видано 229 приписів щодо усунення порушень і приведення тарифів у відповідність до законодавства;

73 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, загальна сума штрафів становила 154,7 тис. грн.

Повернення коштів споживачам

Упродовж 2025 року, за рішеннями, ухваленими як у звітному, так і в попередніх періодах, у сфері житлово-комунальних послуг забезпечено:

повернення споживачам 53,5 млн грн у результаті перерахунків;

надходження до бюджету 7,3 млн грн штрафних санкцій.

Участь у формуванні тарифів

Окрім контрольно-наглядової діяльності, фахівці Держпродспоживслужби чотири рази залучалися органами місцевого самоврядування до розгляду розрахунків планованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

За результатами цієї роботи було зменшено розміри планованих і затверджених тарифів, що дало змогу запобігти необґрунтованому нарахуванню споживачам 9,6 млн грн у розрахунку на річні обсяги надання послуг.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у 3 кварталі 2025 року скоротилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн. Загалом у липні-вересні 2025 року українці сплатили за житлокомпослуги 48,5 млрд грн, що на 6,4% більше нарахованої суми — 45,6 млрд грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.