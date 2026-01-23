0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Перевірки тарифів ЖКП: у 2025 році споживачам повернули понад 53 млн грн

Особисті фінанси
207
Українцям торік повернули понад 53 мільйони за комуналку.
Українцям торік повернули понад 53 мільйони за комуналку.
Упродовж 2025 року на ринку житлово-комунальних послуг провели 368 позапланових перевірок дотримання вимог щодо цін. За результатами перевірок споживачам повернули понад 53 млн грн.
Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Результати перевірок

Порушення вимог законодавства виявлено у 331 випадку, що становить 89,9% від загальної кількості перевірок.
За результатами контрольних заходів у 2025 році:
  • ухвалено 221 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 4,4 млн грн;
  • видано 229 приписів щодо усунення порушень і приведення тарифів у відповідність до законодавства;
  • 73 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, загальна сума штрафів становила 154,7 тис. грн.

Повернення коштів споживачам

Упродовж 2025 року, за рішеннями, ухваленими як у звітному, так і в попередніх періодах, у сфері житлово-комунальних послуг забезпечено:
  • повернення споживачам 53,5 млн грн у результаті перерахунків;
  • надходження до бюджету 7,3 млн грн штрафних санкцій.

Участь у формуванні тарифів

Окрім контрольно-наглядової діяльності, фахівці Держпродспоживслужби чотири рази залучалися органами місцевого самоврядування до розгляду розрахунків планованих тарифів на житлово-комунальні послуги.
За результатами цієї роботи було зменшено розміри планованих і затверджених тарифів, що дало змогу запобігти необґрунтованому нарахуванню споживачам 9,6 млн грн у розрахунку на річні обсяги надання послуг.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у 3 кварталі 2025 року скоротилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн. Загалом у липні-вересні 2025 року українці сплатили за житлокомпослуги 48,5 млрд грн, що на 6,4% більше нарахованої суми — 45,6 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems