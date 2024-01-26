Перевірка постачальників харчування для ЗСУ: компанії не виконують зобов’язання — Finance.ua

Перевірка постачальників харчування для ЗСУ: компанії не виконують зобов’язання Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Перевірка постачальників харчування для ЗСУ: компанії не виконують зобов’язання

Неоголошені перевірки постачальників харчування Міністерством оборони тривають. Деякі компанії не можуть впоратися зі своїми обов’язками.

Про це повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко, передає пресслужба Міноборони.

«Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023 не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання», — зауважив Половенко.

Своєчасне та якісне постачання — серед ключових пріоритетів команди Міноборони, наголосив заступник міністра оборони. Тому, аби така ситуація не повторювалася, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ).

Читайте також При закупівельних агенціях Міноборони з’являться наглядові ради за участі міжнародних партнерів

«Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням», — наголосив Половенко.

За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компаніям, які зривають терміни поставки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.