Перевірка постачальників харчування для ЗСУ: компанії не виконують зобов’язання — Finance.ua
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Перевірка постачальників харчування для ЗСУ: компанії не виконують зобов’язання

Казна та Політика
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Перевірка постачальників харчування для ЗСУ: компанії не виконують зобов’язання
Перевірка постачальників харчування для ЗСУ: компанії не виконують зобов’язання
Неоголошені перевірки постачальників харчування Міністерством оборони тривають. Деякі компанії не можуть впоратися зі своїми обов’язками.
Про це повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко, передає пресслужба Міноборони.
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«Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023 не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання», — зауважив Половенко.
Своєчасне та якісне постачання — серед ключових пріоритетів команди Міноборони, наголосив заступник міністра оборони. Тому, аби така ситуація не повторювалася, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ).
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«Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням», — наголосив Половенко.
За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компаніям, які зривають терміни поставки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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