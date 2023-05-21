Перетин кордону з дітьми: що варто врахувати батькам — Finance.ua

Перетин кордону з дітьми: що варто врахувати батькам Сьогодні 10:35 — Особисті фінанси

Перетин кордону з дітьми: що варто врахувати батькам

У багатьох українців зараз виникає потреба вивезти дитину за кордон, щоб вона точно була в безпеці. Але часом на пункті пропуску можна зіткнутися з нюансами, які варто було врахувати батькам перед поїздкою.

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Виїзд неповнолітньої дитини за кордон

10 червня 2022 року Кабмін вніс зміни до постанови щодо правил перетину державного кордону. Тож під час дії воєнного стану на території України неповнолітні діти можуть виїжджати за кордон з одним із батьків без нотаріальної згоди іншого. Водночас Державна прикордонна служба України радить мати такий документ, але він не є обов’язковим.

Дитина, якій не виповнилося 16 років, може перетинати кордон у супроводі родича за умови наявності документа, який підтверджує родинні зв’язки. Також супроводжувати дитину під час виїзду за кордон можуть інші повнолітні особи. Але це можна зробити тільки із завіреною органом опіки та піклування заяви одного з батьків, або нотаріально завіреної згоди обох батьків дитини.

Відтак діти, які не досягли 16-річного віку, перетинають кордон в супроводі:

однoго з батьків — на підставі свідоцтва про народження дитини (без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків);

інших родичів (бабуся, дідусь, повнолітні брат чи сестра, мачуха або вітчим) — на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, який підтверджує наявність родинних зв’язків (без нотаріально посвідченої згоди);

інших осіб, які не є родичами дитини, — на підставі письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування, та за наявності свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) / документа, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин кордону.

Чи може один з батьків заборонити дитині виїзд за кордон?

Трапляються різні ситуації, коли один з батьків може бути проти виїзду дитини за кордон. Насправді це можливо, але лише у передбаченому законодавством порядку. Усно заборонити виїзд дитині за кордон не можна.

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Якщо один з батьків дитини проти її виїзду за кордон, для цього він має оформити письмове звернення до Адміністрації Держприкордонслужби. До звернення обов’язково потрібно додати нотаріально завірений бланк про незгоду виїзду одним із батьків. У випадку наявності обґрунтованих підстав, що виїзд дитини за кордон може їй зашкодити, уповноважені судові органи можуть надавати Держприкордонслужбі доручення про заборону виїзду певних осіб.

Коли можна перетинати кордон самостійно?

Цивільним кодексом, зокрема статтею 313, передбачено право дитини, яка досягла 16 років, на вільний самостійний виїзд за межі країни. Тобто після досягнення відповідного віку не потрібно просити дозволу батьків, щоб виїхати за кордон.

Якщо особі виповнилося 16 років, перетинати кордон вона може за тими ж правилами, що й доросла людина. Це означає, що ані дозвіл, ані супровід їй не потрібен.

До слова, подібне правило діє не лише під час воєнного стану. Воно є актуальним і за звичайних умов. Якщо говорити про те, що змінилося, то це документи, з якими можна перетинати кордон. Якщо у мирний час обов’язковою умовою є наявність закордонного паспорта, то у воєнний — може бути достатньо свідоцтва про народження.

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