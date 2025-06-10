Переплатили 10 млн: на Дніпропетровщині викрили схему із закупівлею ліжок для військових — Finance.ua

Переплатили 10 млн: на Дніпропетровщині викрили схему із закупівлею ліжок для військових Сьогодні 18:45 — Кримінал

Переплатили 10 млн: на Дніпропетровщині викрили схему із закупівлею ліжок для військових, Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок для військових за завищеними цінами.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю 5 тис. ліжок для військових частин, що дислокуються на території Дніпропетровської області. Переможцем торгів стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн.

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Однак, за висновками судово-економічної експертизи, ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, а завищення ціни склало понад 30%. Таким чином, переплата перевищила 9,5 млн грн.

Начальнику управління, який закрив очі на таку різницю у вартості повідомлено про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

У межах досудового розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до тендерної оборудки, а також напрямки використання майже 10 млн грн переплати.

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