Перенести номер на іншого оператора: процедуру планують спростити — Finance.ua
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Перенести номер на іншого оператора: процедуру планують спростити

Особисті фінанси
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Перенести номер на іншого оператора: процедуру планують спростити
Перенести номер на іншого оператора: процедуру планують спростити
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку пропонує внести кілька в змін в Mobile Number Portability (MNP).
Про це пише Dev.ua.
MNP дає можливість користувачам мобільних телефонів зберігати свій телефонний номер попри перехід від одного оператора мобільного зв’язку до іншого.
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У квітні минулого року НКРЗІ оприлюднила останні дані про перенесення номерів від одного оператора до іншого. Усього українці скористалися послугою 287 492 рази. Найчастіше мінялися номери абонентів Vodafone та «Київстар».
Тепер в НКЕК пропонують ще більше спростити процедуру перенесення номеру.
Регулятор схвалив такі зміни:
  • заборона накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними послуги перенесення номера, у тому числі шляхом надання будь-яких додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють чи унеможливлюють отримання послуги для абонента;
  • скорочення повідомлення про дзвінок на перенесений номер шляхом надання лише звукового сигналу (зумеру) — без голосового повідомлення про те, що абонент телефонує на номер, перенесений до мережі іншого оператора;
  • надання НКЕК права приймати оперативні рішення щодо призупинення надання послуги MNP у разі кібератак, аварій.

Міграція мобільного номера 📱

За матеріалами:
dev.ua
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