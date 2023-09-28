Перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: в Мінфіні роз’яснили позицію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: в Мінфіні роз’яснили позицію

Казна та Політика
24
Перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: в Мінфіні роз’яснили позицію
Перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: в Мінфіні роз’яснили позицію
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що з 1 жовтня можуть бути реалізовані зміни щодо спрямування військового ПДФО, і ці кошти будуть правильно використані на підтримку саме оборонно-промислового комплексу.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
«До війни так званий військовий ПДФО складав 13,4 млрд грн. Зараз це більше ніж 100 млрд грн. Жодного стосунку органи місцевого самоврядування до плати ПДФО військового не мають. Тобто, державний бюджет сплачує ПДФО конкретним місцевим бюджетам замість військовослужбовців. Військовослужбовці отримують заробітну плату і грошове забезпечення з нарахуванням, тобто вони не сплачують податків де-факто. І це треба розуміти перед тим як намагатися вести дискусію з Мінфіном і урядом, тому що ми не розуміємо, чому, коли ми збираємо останнє, коли ми фактично запозичуємо під 19%, просимо по копійці у світу кошти, на рахунках місцевих бюджетів зараз 200 мільярдів, які сформовані абсолютно штучно, тому що сплата військового ПДФО йде з державного бюджету», — вказав Марченко.
Читайте також
«Тому ми вважаємо, що це захід тимчасовий. Ми наполягаємо, що це має бути здійснено, і ми вважаємо, що ці кошти будуть правильно використані на підтримку саме оборонно-промислового комплексу. І це позиція уряду, це позиція влади в цілому, тому я вважаю, що і з 1 жовтня це може бути реалізовано», — зазначив міністр фінансів.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про перенаправлення військового ПДФО до держбюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.