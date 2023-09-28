Перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: в Мінфіні роз’яснили позицію — Finance.ua

Перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: в Мінфіні роз’яснили позицію Сьогодні 17:41 — Казна та Політика

Перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: в Мінфіні роз’яснили позицію

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що з 1 жовтня можуть бути реалізовані зміни щодо спрямування військового ПДФО, і ці кошти будуть правильно використані на підтримку саме оборонно-промислового комплексу.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«До війни так званий військовий ПДФО складав 13,4 млрд грн. Зараз це більше ніж 100 млрд грн. Жодного стосунку органи місцевого самоврядування до плати ПДФО військового не мають. Тобто, державний бюджет сплачує ПДФО конкретним місцевим бюджетам замість військовослужбовців. Військовослужбовці отримують заробітну плату і грошове забезпечення з нарахуванням, тобто вони не сплачують податків де-факто. І це треба розуміти перед тим як намагатися вести дискусію з Мінфіном і урядом, тому що ми не розуміємо, чому, коли ми збираємо останнє, коли ми фактично запозичуємо під 19%, просимо по копійці у світу кошти, на рахунках місцевих бюджетів зараз 200 мільярдів, які сформовані абсолютно штучно, тому що сплата військового ПДФО йде з державного бюджету», — вказав Марченко.

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«Тому ми вважаємо, що це захід тимчасовий. Ми наполягаємо, що це має бути здійснено, і ми вважаємо, що ці кошти будуть правильно використані на підтримку саме оборонно-промислового комплексу. І це позиція уряду, це позиція влади в цілому, тому я вважаю, що і з 1 жовтня це може бути реалізовано», — зазначив міністр фінансів.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про перенаправлення військового ПДФО до держбюджету.

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