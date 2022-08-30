Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році — Стефанишина — Finance.ua

Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році — Стефанишина Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році — Стефанишина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина вважає, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть розпочатись у 2023 році.

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Реалістично абсолютно виглядає 2023 рік. Європейський Союз не почав із нами працювати тільки 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитання і ми це робили разом із ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію, тобто розуміння України дуже велике. Тому певні процедури — такі, як скринінг, оцінка ринків, законодавство — це не те, що потребує років, а це вже робота, яку потрібно оформити, тому абсолютно реалістично перейти до переговорів після всіх оцінок уже в 2023 році. Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Віцепрем’єрка зазначила, що чіткіше про можливий початок переговорів можна буде говорити ближче до кінця 2022 року.

Крім того, вона заявила, що Україна зможе підготуватись до вступу в ЄС за три роки. «Побачимо, чи зможе Європейський Союз», — додала Стефанішина.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця 2024 року планує повністю бути готовою до вступу у Євросоюз.

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УНН За матеріалами:

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