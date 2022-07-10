Переходу до повністю гнучкого курсу долара в 2022 році не очікується: що буде з валютою — Finance.ua

Переходу до повністю гнучкого курсу долара в 2022 році не очікується: що буде з валютою Вчора 09:30 — Валюта

Переходу до повністю гнучкого курсу долара в 2022 році не очікується: що буде з валютою

Валютна дерегуляція в Україні триває — уряд скасував перелік товарів критичного імпорту, а Нацбанк дозволив продаж валюти бізнесу та перекази під купівлю всіх товарів. Це може вплинути на курс долара.

Про це йдеться у матеріалі Forbes

Після чергового пом’якшення значного тиску на курс гривні не буде, вважає старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Перелік товарів критичного імпорту до скасування і так був дуже широким, а попит в Україні суттєво скоротився. Також повернули 20% ПДВ на імпорт, що зробить його дорожчим. А українські підприємства відновлять виробництво дешевших аналогів, додає Гайдай.

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Банкіри також не очікують значного збільшення обсягів імпорту найближчим часом. Імпортери товарів намагатимуться дещо збільшити обсяги купівлі валюти, щоб встигнути до відновлення режиму гнучкого курсу і його очікуваного зростання, говорить директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банк у Олександр Печерицин. Але їхні апетити стримуватиме повернення довоєнних податків. Вплив на інфляцію, вважає він, також буде обмеженим завдяки купівлі валюти за фіксованим курсом.

Переходу до повністю гнучкого курсу в 2022 році не буде, переконаний голова департаменту макродосліджень групи ICU Віталій Ваврищук, але відхід від довоєнного курсу вже назрів. Міцна гривня зараз створює проблеми для платіжного балансу й експортерів, і спалювання резервів такими темпами неприпустиме, пояснює він.

Серед можливих наступних кроків Ваврищук бачить кілька опцій: разово ослабити гривню, зробити певний коридор або формально відмовитись від фіксації курсу, тримаючи його у прийнятному діапазоні з допомогою інтервенцій.

Можливий рух і у протилежному напрямку — до нових обмежень, попереджає Ваврищук. На його думку, ідея скасування переліку критичного імпорту була передчасною, і навіть від початку цей перелік мав бути набагато вужчим. Ризики для платіжного балансу зберігаються, й у разі негативних явищ можливе повернення до цього обмеження, говорить експерт.

УНІАН За матеріалами:

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