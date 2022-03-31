Перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% триватиме після 1 квітня — Finance.ua

Перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% триватиме після 1 квітня

Вчора 15:00 — Казна та Політика

Процес прийняття заявок про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% триватиме після 1 квітня.

Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Український бізнес висловив побажання про необхідність переходу на спрощену систему оподаткування — третя група єдиного податку зі ставкою 2% доходу», — зауважив нардеп.

За його словами, серед представників бізнесу своє бажання щодо переходу висловлюють:

148 466 суб’єктів господарювання, з них — 29 585 юридичних осіб та 118 914 фізичних осіб-підприємців.

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Данило Гетманцев додав, що серед компаній, які обирають єдиний податок 3-ї групи за ставкою 2% доходу, є великі відомі бренди та визначальні бізнес-групи України. Зокрема, на спрощену систему оподаткування переходять агропостачальники, зокрема, ТОВ «Полетехніка», ПРАТ «Галнафтохім».

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