В Україні хочуть збільшити податки для компаній, які отримують дохід у рф — Finance.ua

В Україні хочуть збільшити податки для компаній, які отримують дохід у рф

Вчора 16:47 — Казна та Політика

У Верховній Раді пропонують збільшити податки для компаній, які отримують дохід на території росії. Податки збиратимуться з коефіцієнтом 1,5.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як зазначив чиновник, було проведено спільну нараду з Мінфіном та Державною податковою службою щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, які отримують дохід з території країни-агресора.

«Узгодили концепт законопроєкту, згідно з яким до таких компаній застосовуватимуться ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», — зазначив депутат.

За його словами, «компанії очікують і деяких інших податкових стимулів щодо припинення фінансування податками держави, яка знищує ту країну, від якої вони щонайменше отримують дохід».

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