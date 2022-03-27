В Україні хочуть збільшити податки для компаній, які отримують дохід у рф — Finance.ua

У Верховній Раді пропонують збільшити податки для компаній, які отримують дохід на території росії. Податки збиратимуться з коефіцієнтом 1,5.
Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Як зазначив чиновник, було проведено спільну нараду з Мінфіном та Державною податковою службою щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, які отримують дохід з території країни-агресора.
«Узгодили концепт законопроєкту, згідно з яким до таких компаній застосовуватимуться ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», — зазначив депутат.
За його словами, «компанії очікують і деяких інших податкових стимулів щодо припинення фінансування податками держави, яка знищує ту країну, від якої вони щонайменше отримують дохід».