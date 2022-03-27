В Україні хочуть збільшити податки для компаній, які отримують дохід у рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

В Україні хочуть збільшити податки для компаній, які отримують дохід у рф

Вчора 16:47Казна та Політика
590
У Верховній Раді пропонують збільшити податки для компаній, які отримують дохід на території росії. Податки збиратимуться з коефіцієнтом 1,5.
Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Як зазначив чиновник, було проведено спільну нараду з Мінфіном та Державною податковою службою щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, які отримують дохід з території країни-агресора.
«Узгодили концепт законопроєкту, згідно з яким до таких компаній застосовуватимуться ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», — зазначив депутат.
За його словами, «компанії очікують і деяких інших податкових стимулів щодо припинення фінансування податками держави, яка знищує ту країну, від якої вони щонайменше отримують дохід».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.