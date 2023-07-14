PepsiCo збільшила чистий прибуток майже вдвічі у II фінкварталі — Finance.ua

PepsiCo збільшила чистий прибуток майже вдвічі у II фінкварталі Сьогодні 04:01 — Фондовий ринок

PepsiCo збільшила чистий прибуток майже вдвічі у II фінкварталі

Американська PepsiCo, один з найбільших у світі виробників безалкогольних напоїв, у другому кварталі 2023 фінансового року збільшила чистий прибуток і виторг, причому скоригований прибуток і виторг перевищили прогнози ринку.

Про це повідомляють у пресрелізі компанії.

Її виторг за 12 тижнів, що завершилися 17 червня, зріс на 10,4%, до $22,32 млрд. Органічне зростання виторгу становило 13%.

Чистий прибуток за минулий квартал підскочив до $2,75 млрд, або $1,99 у розрахунку на акцію, порівняно з $1,43 млрд, або $1,03 на акцію, за порівнянний період роком раніше.

Скоригований прибуток становив $2,09 на акцію.

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Аналітики, яких опитало FactSet, у середньому очікували скоригований прибуток на рівні $1,96 на акцію за виторгу в $21,73 млрд.

У Північній Америці виторг підрозділу Frito-Lay, що займається виробництвом снеків, у минулому фінкварталі збільшилася на 15% - до $5,9 млрд, сегмента із випуску напоїв — на 9%, до $6,76 млрд. За напрямом Quaker Foods виторг зріс на 5%, становивши $684 млн.

Доходи компанії в Латинській Америці підскочили на 19% і становили $2,86 млрд, у Європі - на 10%, до $3,43 млрд. Виторг PepsiCo в регіоні, що охоплює Африку, Близький Схід і Південну Азію, скоротився на 4% - до $1,57 млрд, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Австралії, Новій Зеландії та Китаї - практично не змінився і становив $1,13 млрд.

PepsiCo прогнозує на 2023 фінрік органічне зростання виторгу на 10% (раніше очікувалося підвищення на 8%) і збільшення прибутку на акцію (без урахування коливань валютних курсів) на 12% замість 9%.

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