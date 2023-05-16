Pepsi, Philip Morris, Nestle: хто продовжує працювати на російському ринку (дослідження) — Finance.ua
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Pepsi, Philip Morris, Nestle: хто продовжує працювати на російському ринку (дослідження)

Фондовий ринок
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Pepsi, Philip Morris, Nestle: хто продовжує працювати на російському ринку (дослідження)
Pepsi, Philip Morris, Nestle: хто продовжує працювати на російському ринку (дослідження)
Після майже 15 місяців повномасштабного вторгнення понад 1780 міжнародних компаній «вичікують» або продовжують працювати в росії без будь-яких обмежень. Серед них, зокрема, тютюнові гіганти Philip Morris і Japan Tobacco International, світові рітейлери Leroy Merlin, Auchan, Metro, а також Pepsi, Nestle, Danone та інші.
Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute.

Хто залишається та вичікує (за обсягом доходів у 2022 році):

  • Philip Morris — $7,888 млрд;
  • Japan Tobacco International — $7,358 млрд;
  • Pepsi — $4,663 млрд;
  • Auchan — $3,463 млрд;
  • Metro AG — $3,405 млрд;
  • Danone — $3,002 млрд;
  • Mars — $2,646 млрд;
  • Procter & Gamble — $2,234 млрд;
  • Chery Automobile — $2,154 млрд;
  • Cargill — $2,130 млрд.

Хто покинув ринок

Станом на сьогодні лише 18,2% іноземних компаній, які мали відкриті локальні компанії і отримували виручку в росії, повністю згорнули діяльність та остаточно покинули ринок рф, тоді як 26,9% вичікують і 25,9% компаній з іноземними інвестиціями продовжують працювати на ринку агресора без обмежень.
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Ще 29,1% оголосили про плани згорнути діяльність і вийти з рф найближчим часом.
Загалом 233 (7,2% від загального числа) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у росії. Також 1197 (37,3% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.
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Водночас 1276 (39,6% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 508 (15,8% від загального числа) іноземних бізнесів призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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