Пентагон обговорює зі SpaceX потреби України в послугах супутникових комунікацій — Finance.ua
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Пентагон обговорює зі SpaceX потреби України в послугах супутникових комунікацій

Казна та Політика
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Пентагон обговорює зі SpaceX потреби України в послугах супутникових комунікацій
Пентагон обговорює зі SpaceX потреби України в послугах супутникових комунікацій
Міністерство оборони США підтвердило, що продовжує переговори, в тому числі з компанією SpaceX та іншими виробниками, щодо можливостей для забезпечення потреб України у послугах супутникових комунікацій.
Про це заявив у вівторок під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
«Ми продовжуємо обговорювати потреби України в послугах супутникового зв’язку із самою Україною й компаніями, такими, як SpaceX, та іншими», — зазначив представник Міністерства оборони США.
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За його словами, він поки не може анонсувати будь-яких потенційних контрактів або майбутніх домовленостей.
Водночас Райдер нагадав, що минулої п’ятниці Пентагон оголосив про поставку в Україну чотирьох антен типу Satcom, щоб забезпечити потреби супутникового зв’язку.
Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск тиждень тому заявив, що не вимкнув би роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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