Пентагон обговорює зі SpaceX потреби України в послугах супутникових комунікацій — Finance.ua

Пентагон обговорює зі SpaceX потреби України в послугах супутникових комунікацій Вчора 22:13 — Казна та Політика

Пентагон обговорює зі SpaceX потреби України в послугах супутникових комунікацій

Міністерство оборони США підтвердило, що продовжує переговори, в тому числі з компанією SpaceX та іншими виробниками, щодо можливостей для забезпечення потреб України у послугах супутникових комунікацій.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Ми продовжуємо обговорювати потреби України в послугах супутникового зв’язку із самою Україною й компаніями, такими, як SpaceX, та іншими», — зазначив представник Міністерства оборони США.

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За його словами, він поки не може анонсувати будь-яких потенційних контрактів або майбутніх домовленостей.

Водночас Райдер нагадав, що минулої п’ятниці Пентагон оголосив про поставку в Україну чотирьох антен типу Satcom, щоб забезпечити потреби супутникового зв’язку.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск тиждень тому заявив, що не вимкнув би роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

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Укрінформ За матеріалами:

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