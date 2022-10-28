Маск остаточно купив Twitter і вже звільнив попереднє керівництво — Finance.ua

Маск остаточно купив Twitter і вже звільнив попереднє керівництво Вчора 10:13 — Фондовий ринок

Маск остаточно купив Twitter і вже звільнив попереднє керівництво

Ілон Маск 27 жовтня опублікував у Twitter лист для рекламодавців, у якому підтвердив, що остаточно купив Twitter. У ньому ж бізнесмен пояснив, що хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектра думок.

Він заявив, що придбав соцмережу для того, аби у здоровій манері обговорювати різні думки і зазначив, що це важливо для майбутньої цивілізації.

«Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості», — заявив Маск.

На його думку, традиційні ЗМІ в гонитві за прибутками «підігрівають» полярні крайнощі й розкол суспільства, не даючи можливості для діалогу.

Крім того, Маск заявив, що відтепер у соцмережі не можна буде публікувати будь-що без подальших наслідків. Водночас за словами бізнесмена, Twitter залишиться гостинним для всіх.

У коментарях оцінки позиції Маска цілком різні — одні звинувачують його у спробах придушення свободи слова, інші ж навпаки, захоплюються ідеєю бізнесмена.

Також після завершення придбання компанії Twitter, Маск звільнив попереднє керівництво компанії, пише CNBC.

«Генеральний директор Твіттер Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сегал покинули центральний офіс компанії у Сан-Франциско й більше не повернуться», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що повідомлення про звільнення отримала також глава юридичного департаменту Віджая Гаде.

Як повідомлялося, американський мільярдер Ілон Маск у квітні запропонував Twitter Inc. викупити її акції в угоді загальною сумою близько $44 мільярдів. Утім, після початку переговорного процесу, бізнесмен заявив, що відмовляється від своєї пропозиції через те, що компанія порушила домовленості й надала хибну інформацію.

Ішлося про те, що керівництво компанії начебто намагалося ввести в оману щодо кількості користувачів соцмережі — через велику кількість ботів. Крім того, конфлікт виник на тлі виплати Twitter Inc. багатомільйонної компенсації колишньому начальнику служби мережі та його адвокатам без згоди Маска. Претензії з боку мільярдера висувалися також у зв’язку з приховуванням керівництвом компанії випадків порушення правил кібербезпеки, в тому числі зламів облікових записів користувачів.

Компанія звернулася до суду у зв’язку зі спором, який виник з мільярдером.

Минулого тижня Маск запропонував Twitter Inc. завершити угоду про купівлю соціальної платформи на умовах, які обговорювалися на початку цього процесу. Після цього суддя, який веде справу, на підставі пропозиції Маска постановив призупинити судовий розгляд до 28 жовтня.

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Укрінформ За матеріалами:

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