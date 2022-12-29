Пенсія за подвійний стаж: як її розрахувати та хто може отримати — Finance.ua
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Пенсія за подвійний стаж: як її розрахувати та хто може отримати

Особисті фінанси
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Пенсія за подвійний стаж: як її розрахувати та хто може отримати
Пенсія за подвійний стаж: як її розрахувати та хто може отримати
В Україні з 2023 року збільшиться розмір страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Водночас деякі можуть претендувати на подвійний стаж.
Про це розповіла спеціаліст Пенсійного фонду України Н. Юрчишина.
Вона уточнила, що на зарахування подвійного страхового стажу мають право люди, які працювали у протичумних закладах охорони здоров’я та лепрозоріях, психіатричних установах, відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені ВІЛ.
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Відповідно до постанови Верховної Ради «Про внесення змін до статті 60 закону України «Про пенсійне забезпечення», робота в лепрозорних та протичумних закладах охорони здоров’я, в установах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних установах відділеннях) охорони здоров’я, патолого-анатомічних та реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.
Пізніше Міністерство праці та соціальної політики України та Міністерство охорони здоров’я України опублікували лист із поясненнями, що до місць, робота в яких зараховується до стажу у подвійному розмірі, належать також:
  • протитуберкульозні кабінети;
  • психіатричні кабінети;
  • кабінети інфекційних захворювань;
  • психоневрологічні відділення;
  • психіатричні бригади швидкої допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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