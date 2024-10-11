Пенсія за півроку одним платежем: за якої умови її можна отримати — Finance.ua
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Пенсія за півроку одним платежем: за якої умови її можна отримати

Особисті фінанси
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Пенсія за півроку одним платежем: за якої умови її можна отримати
Пенсія за півроку одним платежем: за якої умови її можна отримати
У деяких випадках українці можуть отримати пенсію одразу за пів року наперед. Законодавство України передбачає таку можливість, щоб забезпечити пенсіонерам фінансову підтримку навіть після виїзду з країни.
Про це нагадали у Пенсійному Фонді.
Згідно з статтею 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед перед виїздом за заявою пенсіонера, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку, за місцем постійного проживання.

Що треба зробити

Громадянам, які планують виїхати за кордон, необхідно звернутись особисто до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого постійного проживання та надати:
  • заяву (встановленого зразка);
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства (п. 2.25 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22−1(зі змінами);
  • довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.
Грошова допомога у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку.
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Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду, в Україні майже 10,2 млн пенсіонерів. 63% з них отримують пенсію до 5000 грн, а 12% - понад 10 000 грн.
Раніше у Пенсійному фонді України пояснили, чи збільшиться розмір пенсії, якщо людина вирішить вийти на пенсію пізніше 60 років.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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