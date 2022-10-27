Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право на добровільне накопичення пенсії самостійно — Finance.ua

Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право на добровільне накопичення пенсії самостійно Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право на добровільне накопичення пенсії самостійно

Окрім стандартної ситуації, коли людина працює, за неї платять ЄСВ або вона сама вносить податок як представник бізнесу і потім виходить на пенсію в потрібну кількість років, є й інші можливості. В Україні передбачено можливість брати участь у системі обов’язкового держстрахування добровільно, по суті купуючи собі стаж за податок.

Як зазначають у Пенсійному фонді, право на таку участь має обмежене коло осіб. Добровільно платити ЄСВ можуть жителі сільської місцевості, які живуть за рахунок підсобного господарства, та інші категорії громадян.

Хто може платити ЄСВ для накопичення пенсії добровільно:

члени індивідуального сільського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню,

українці віком від 16 років, які не перебувають у трудових відносинах і не належать до платників ЄСВ,

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні,

громадяни України, які працюють або постійно мешкають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

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Для того, щоб брати участь у системі обов’язкового соціального страхування добровільно, потрібно укласти договір у Державній фіскальній службі України.

Відомо, що коли бракує стажу — якщо його менше 15 років, людина на пенсію претендувати не може, а лише на соціальну допомогу. Щодо ціни: місяць стажу коштуватиме понад 1400 грн.

Укрінформ За матеріалами:

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