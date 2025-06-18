Patreon оновлює тарифи для нових користувачів — Finance.ua

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Patreon оновлює тарифи для нових користувачів

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Patreon оновлює тарифи для нових користувачів
Patreon оновлює тарифи для нових користувачів, fptshop.com.vn
Платформа для монетизації контенту Patreon оголосила про оновлення тарифів, об’єднавши плани Pro та Premium в один варіант.

Що зміниться

Новий тариф забиратиме 10% заробітку творця.
Зміни почнуть діяти з 5 серпня, але не для всіх. Для тих, хто вже є користувачами Patreon або встигнуть зареєструватися до 4 серпня, — тарифи залишаться незмінними: тобто 8% для користувачів Pro та 12% для Premium.
Усі функції з тарифу Premium, крім мерчу, будуть включені в стандартний тариф з 10%. Доступ до мерчу буде додатковою опцією — доплата 3% до базової ставки.
«Відтоді як ми востаннє оновлювали наші тарифи шість років тому, Patreon значно розширився: тепер це не лише платформа для прийому платежів, а ще й для розміщення медіа, побудови спільнот і відкриття нового контенту», — йдеться у блозі.
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У компанії кажуть, що система рекомендацій платформи щороку приносить творцям понад $200 млн доходу. Тож Patreon оновлює ціноутворення для нових творців, «щоб і надалі надавати ще більше інструментів для зростання, монетизації та взаємодії з аудиторією».
Нагадаємо, Patreon — це краудфандинговий майданчик, де творці контенту отримують грошові донейти, часто у вигляді щомісячних виплат (щось на кшталт зарплати).
За матеріалами:
Ain.Ua
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