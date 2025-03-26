Паспорт звільненим із полону: Зеленський підписав закон про скасування адмінзбору — Finance.ua

Паспорт звільненим із полону: Зеленський підписав закон про скасування адмінзбору Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Паспорт звільненим із полону: Зеленський підписав закон про скасування адмінзбору

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України.

Про це стало відомо з картки закону на сайті парламенту.

Документ спрямовано на захист прав осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України та повернулися на підконтрольну Україні територію, шляхом звільнення їх від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України.

Зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

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Передбачено, що вищезгадані особи при оформленні паспорта громадянина України будуть звільнені від сплати адміністративного збору.

Відповідна можливість передбачена для тих осіб, які протягом одного року з дня звільнення подали заяву на оформлення паспорта громадянина України, та за наявності інформації про перебування такої особи в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України із зазначенням дати звільнення.

Зазначеній категорії осіб паспорт громадянина України пропонується видавати не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання, поданої протягом одного року з дня звільнення.

Укрінформ За матеріалами:

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