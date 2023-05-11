Паспорт для виїзду за кордон тепер підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС — Finance.ua

Паспорт для виїзду за кордон тепер підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС Сьогодні 16:16 — Особисті фінанси

Паспорт для виїзду за кордон тепер підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС

Усі послуги сервісних центрів МВС тепер можна отримати, надавши адміністратору як документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або його електронний варіант в застосунку Дія.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС.

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Раніше у переліку документів, які обов’язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України — тобто, внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт.

Варто зазначити, що у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи. Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи.

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Нагадаємо, паспорт потрібен для отримання усіх послуг сервісних центрів МВС — як пов’язаних із теоретичними та практичними іспитами, з посвідченням водія, з реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів, призначенням належного користувача на транспортні засоби, так і виготовленням та збереженням номерних знаків, допуском до перевезень небезпечних вантажів тощо.

Для отримання послуг особа подає до територіального сервісного центру МВС:

паспорт громадянина України,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

або

тимчасове посвідчення громадянина України,

посвідку на постійне проживання,

посвідку на тимчасове проживання,

посвідчення біженця,

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист,

або пред’являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія.

У разі відсутності в зазначених документах відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України — довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб), або витяг із реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) або пред’являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія.

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