Паспорт для виїзду за кордон тепер підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС — Finance.ua
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Паспорт для виїзду за кордон тепер підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС

Особисті фінанси
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Паспорт для виїзду за кордон тепер підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС
Паспорт для виїзду за кордон тепер підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС
Усі послуги сервісних центрів МВС тепер можна отримати, надавши адміністратору як документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або його електронний варіант в застосунку Дія.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС.
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Раніше у переліку документів, які обов’язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України — тобто, внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт.
Варто зазначити, що у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи. Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи.
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Нагадаємо, паспорт потрібен для отримання усіх послуг сервісних центрів МВС — як пов’язаних із теоретичними та практичними іспитами, з посвідченням водія, з реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів, призначенням належного користувача на транспортні засоби, так і виготовленням та збереженням номерних знаків, допуском до перевезень небезпечних вантажів тощо.
Для отримання послуг особа подає до територіального сервісного центру МВС:
  • паспорт громадянина України,
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
або
  • тимчасове посвідчення громадянина України,
  • посвідку на постійне проживання,
  • посвідку на тимчасове проживання,
  • посвідчення біженця,
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,
  • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист,
або пред’являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія.
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У разі відсутності в зазначених документах відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України — довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб), або витяг із реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) або пред’являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія.

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За матеріалами:
Finance.ua
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