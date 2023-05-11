Паспорт для виїзду за кордон тепер підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС — Finance.ua

Паспорт для виїзду за кордон тепер підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС
Усі послуги сервісних центрів МВС тепер можна отримати, надавши адміністратору як документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або його електронний варіант в застосунку Дія.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС.
Раніше у переліку документів, які обов’язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України — тобто, внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт.
Варто зазначити, що у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи. Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи.
Нагадаємо, паспорт потрібен для отримання усіх послуг сервісних центрів МВС — як пов’язаних із теоретичними та практичними іспитами, з посвідченням водія, з реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів, призначенням належного користувача на транспортні засоби, так і виготовленням та збереженням номерних знаків, допуском до перевезень небезпечних вантажів тощо.
Для отримання послуг особа подає до територіального сервісного центру МВС:
- паспорт громадянина України,
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
або
- тимчасове посвідчення громадянина України,
- посвідку на постійне проживання,
- посвідку на тимчасове проживання,
- посвідчення біженця,
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист,
або пред’являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія.
У разі відсутності в зазначених документах відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України — довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб), або витяг із реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) або пред’являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія.
Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗
Поділитися новиною