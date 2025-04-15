Партнери підтримають постраждалі від війни в Україні громади на £150 мільйонів — Finance.ua

Партнери підтримають постраждалі від війни в Україні громади на £150 мільйонів Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Партнери підтримають постраждалі від війни в Україні громади на £150 мільйонів

Мінрозвитку запустило другу фазу донорської програми «Партнерство за сильну Україну» з підтримки постраждалих від російської агресії громад разом із Великою Британією, Естонією, Канадою, Норвегією, Фінляндією, Швейцарією та Швецією.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння між Міністерством та міжнародними партнерами щодо реалізації другої фази підписали у вівторок у Києві.

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Метою програми є посилення стійкості України в умовах російської агресії шляхом надання критично важливої підтримки місцевим громадам у співпраці з українськими державними органами, громадянським суспільством та приватним сектором.

«Це підвищення спроможності регіонів, розташованих поруч із лінією зіткнення, які щодня стикаються з неймовірними обстрілами, агресією рф. Це і підвищення спроможностей, громад та регіонів, культурні та освітні заходи, тренінги та відновлення обʼєктів на прифронтових територіях, що напряму дотично до політик нашого Міністерства», — наголосила перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.

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Друга фаза програми встановить механізм швидкого реагування, зокрема спеціалізовані установи, щоб швидко доставляти необхідні ресурси до найбільш вразливих громад, що межують із лінією фронту або кордоном з рф.

Механізм зосередиться на двух ключових пріоритетах: по-перше, систематична допомога громадам на відстані 30 км від зони активних бойових дій і, по-друге, надання ресурсів для реагування на кризи в будь-якому постраждалому від російської агресії регіоні.

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Програма діятиме до жовтня 2027 року і залучить £150 мільйонів (близько $200 мільйонів). Керування Фондом здійснюється за допомогою трирівневої структури управління — політичного, стратегічного та технічного комітетів. Пріоритетними областями визначені Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська та Чернігівська.

Укрінформ За матеріалами:

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