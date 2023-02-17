Парламентарі пропонують продовжити термін податкової амністії - законопроєкт — Finance.ua

Парламентарі пропонують продовжити термін податкової амністії - законопроєкт Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Парламентарі пропонують продовжити термін податкової амністії - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9023 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких питань одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Документом пропонують продовжити термін податкової амністії до 31 грудня наступного після скасування/припинення воєнного стану року.

Варто зазначити, що строки добровільного декларування вже переносилися. Так, під час прийняття відповідного закону було встановлено термін з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Пізніше Законом № 2516-IX від 15.08.2022 його було продовжено до 1 березня 2023 року.

Нині таку необхідність автори документу пояснюють продовженням війни.

«Продовжений термін (до 1 березня 2023 року. — Ред.) не є ефективним для забезпечення повноцінного декларування всіма суб’єктами, на кого поширюється дія Закону № 1539-IX».

Крім того, депутати пропонують не поширювати декларування на громадян держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та осіб, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресорка.

Одноразове добровільне декларування передбачає декларування будь-яких активів фізичної особи, отриманих за рахунок доходів, з яких до 1 січня 2021 року не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки та збори.

Нагадаємо, Державна податкова служба України нагадала , що вже з 1 березня 2023 року для українців спливає період податкової амністії, протягом якого можна добровільно задекларувати майно, гроші та активи, за які не сплачувались податки, походження яких люди не можуть чітко пояснити. Скоро запрацюють значно жорсткіші норми фінмоніторингу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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