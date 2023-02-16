Податкова відшкодувала лише 69% від запитаного відшкодування ПДВ у 2022 році (інфографіка) — Finance.ua

Податкова відшкодувала лише 69% від запитаного відшкодування ПДВ у 2022 році (інфографіка) Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Податкова відшкодувала лише 69% від запитаного відшкодування ПДВ у 2022 році (інфографіка)

У 2022 році Державна податкова служба відшкодувала лише 69% від запитаного відшкодування ПДВ. У 2021-му цей показник становив 91%.

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

«ПДВ — один з головних податків країни та чверть доходів до держбюджету. Під час великої війни ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, склав 11% бюджету, ПДВ з імпортних товарів — 15%», — сказано в повідомленні.

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У 2022 ПДВ на імпорт скоротився у 1,5 рази за рік. Окрім очевидного загального падіння імпорту через повномасштабну війну, такий різкий спад пов’язаний зі звільненням від ПДВ авто та генераторів.

Інфографіка: Опендатабот

Натомість внутрішній ПДВ — тобто податок на товари, що вироблені в країні — майже не змінився до 2021.

«Важлива функція ПДВ — стимулювання експорту. Наразі експорт обліковується за ставкою 0%, тому експортери за підсумками своєї діяльності мають право отримати відшкодування вже сплаченого ПДВ державою», — кажуть аналітики порталу.

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Протягом року повномасштабного вторгнення підприємці масово скаржаться на заблоковані ДПС податкові накладні та несвоєчасне відшкодування ПДВ.

У 2022 році було введено ряд змін, які мають спростити роботу з ПДВ:

підприємцям зменшили штрафи за невчасну реєстрацію податкових накладних чи розрахунків коригування до них;

подовжили терміни реєстрації податкових накладних до 5 днів;

Верховна Рада проголосувала за скорочення терміни перевірки щодо відшкодування ПДВ удвічі — до 30 днів.

Попри ряд важливих нововведень, ситуація з відшкодування ПДВ під час воєнного стану дійсно значно погіршилась. Якщо у 2021 році відшкодовували 91% від звернень, то у рік великого вторгнення цей показник скоротився майже на чверть. Так, за весь 2022 рік Податкова відшкодувала лише 69% від замовлень.

Інфографіка: Опендатабот

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