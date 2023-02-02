Держказначейство відшкодувало платникам податків найбільшу суму ПДВ за останні 3 роки — Finance.ua

Держказначейство відшкодувало платникам податків найбільшу суму ПДВ за останні 3 роки Сьогодні 11:36 — Казна та Політика

Держказначейство відшкодувало платникам податків найбільшу суму ПДВ за останні 3 роки

У січні 2023 року, при сплаті ПДВ у сумі 31,1 млрд грн, на виконання рішення Державної податкової служби Держказначейство відшкодувало платникам податків на рахунки 19,3 млрд грн — це найбільша сума відшкодування ПДВ за останні 3 роки.

Про це 1 лютого повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Січень 2023 — перший місяць, коли ми вперше порівнюємо місяці рік до року з періодом припинення скруток з ПДВ рік тому. Тоді, завдяки антикору, приріст надходжень був 11,9 млрд у січні. Тому недовиконання рік до року ПДВ в січні 2023 на 24,6% є прогнозованим і зрозумілим», — зауважив він.

Водночас, підкреслив Гетманцев, якщо не враховувати надходження ПДВ, то розпис перевиконали на 7,4% (+1,7 млрд грн), приріст до січня 2022 року складає 17,1 % або 3,5 млрд грн.

Податкова ефективність з ПДВ зросла до 3,03% у січні 2023 року (декл. з ПДВ за грудень 2022 року) порівняно з січнем 2022 року — до 2,85% (декл. з ПДВ за грудень 2021 року).

У січні 2023 року відсоток заблокованих податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування становить 1%. Показник на 0,46% менший, ніж у грудні 2022.

«За 2022-2023 роки виконано 8900 рішень суду щодо реєстрації податкових накладних. Виконані рішення судів, які не виконувались роками. На виконанні залишилось близько 500 поточних рішень», — додав Гетманцев.

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