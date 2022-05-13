Парламент повернув відповідальність за несплату податків — Finance.ua

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Парламент повернув відповідальність за несплату податків

Вчора 16:04Казна та Політика
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Парламент повернув відповідальність за несплату податківПарламент повернув відповідальність за несплату податків
Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, які повертають відшкодування податку на додану вартість, а також відповідальність за несплату податків, фактично скасовану після початку повномасштабної війни.
Відповідний законопроєкт № 7360 підтримали 276 народних депутатів одразу в цілому як закон.
Законопроєкт також передбачає відновлення подання звітності для платників, які мають можливість своєчасно це робити. Перелік документів, які підтверджуватимуть неможливість виконання податкових обов’язків встановлюватиметься Міністерством фінансів.
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Бізнес зобов’язаний відновити сплату податків не пізніше двох місяців після того, як у нього з’являється така можливість.
Платники податку, які перейшли на спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% податку, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків з 24 лютого 2022 року, якщо почали сплачувати податки протягом 60 днів із дня переходу на спрощену систему.
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Також цей законопроєкт передбачає реєстрацію податкових накладних за лютий-травень 2022 року не пізніше 15 липня.
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За матеріалами: Фінансовий клуб
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