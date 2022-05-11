Гетманцев розповів, які податкові зміни чекають на українців — Finance.ua

Гетманцев розповів, які податкові зміни чекають на українців

Вчора 16:01 — Казна та Політика

На третьому місяці повномасштабної війни в Україні бізнес починає потроху оговтуватись і повертатися до повноцінної роботи. Хтось з підприємців переїхав на захід країни, хтось намагається відновитися в рідних містах. У свою чергу, українські політики підлаштовують законодавство під нові реалії динамічно, і деякі пільги, які були імплементовані в березні (наприклад, відміну ПДВ на частину імпорту), тепер хочуть відмінити.

Про те, що чекає на підприємців в найближчому майбутньому, в інтервʼю Forbes.ua розповів голова «фінансового» комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Гетманцев наполягатиме на тому, щоб законопроект № 7311 (яким відновлюється ПДВ на імпорт деяких товарів, у тому числі авто, а ще пропонується підвищити воєнний збір з 1,5% до 3%) ухвалили найближчим часом. До кінця травня він має набути чинності.

Підвищення воєнного збору до 3% у разі прийняття діятиме лише на час військового чи надзвичайного стану та, за оцінками, озвученими Гетманцевим, принесе бюджету $1 млрд на рік.

Разом з тим, податкові пільги для підприємців (2% від обігу замість 5%) поки що не скасовуватимуть.

Податкові перевірки наразі заборонені. Але Гетманцев пропонує відновити їх вже зараз для того бізнесу, який не постраждав від війни. Поки що це на стадії ідеї — відповідних пропозицій не вносили.

«Я б відновив перевірки вже зараз — для того бізнесу, який не постраждав від війни. Чому ми не повинні перевіряти підприємця, який працює в Івано-Франківську? У мирних областях слід повертати нормальний податковий контроль. Поки ми не вносили цієї пропозиції, точаться дискусії», — пояснив Гетманцев.

Підприємців в найбільш постраждалих регіонах не звільнятимуть від податків. У той же час Гетманцев пропонує запровадити для бізнесу страхування ризиків — надати гарантії, що якщо підприємство буде зруйновано, бізнес отримає 100% відшкодування вкладених грошей. Поки це на стадії ідеї.

«Цим може займатися держава, спеціально створені банки чи страхові компанії. Ми зараз створюємо Фонд підтримки України, де будуть грантові гроші наших донорів. Про його концепцію ще рано говорити», — підкреслив чиновник.

Законопроєкт № 7232 щодо додаткового оподаткування для російських компаній не скасували. Наразі він узгоджений з усіма фракціями і рекомендований податковим комітетом до розгляду.

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