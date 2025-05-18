Panasonic скорочує робочі місця: яка мета — Finance.ua

Panasonic скорочує робочі місця: яка мета
Японський гігант електроніки Panasonic Holdings планує скоротити 10 тис. робочих місць по всьому світу. По 5000 в Японії та за її межами.
Про це повідомила компанія.
На кінець останнього фінансового року в Panasonic працювало близько 228 000 людей.
У компанії зазначають, що переглянуть ефективність роботи бізнесів, зосередившись на підрозділах продажу й бек-офісі. Очікується, що на скорочення та інші заходи Panasonic витратить 130 млрд єн у 2025 році.
Мета реформи — підвищити прибутковість і досягти рентабельності капіталу на рівні 10% до березня 2029 року.
Компанія також хоче вийти на щорічний скоригований операційний прибуток не менше 600 млрд єн до березня 2027-го.
Для цього Panasonic закриє збиткові активи, оновить підходи до інвестицій у IT і модернізує напрям побутової електроніки.
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