Panasonic скорочує робочі місця: яка мета — Finance.ua

Panasonic скорочує робочі місця: яка мета 18.05.2025, 00:08 — Технології&Авто

Panasonic скорочує робочі місця: яка мета

Японський гігант електроніки Panasonic Holdings планує скоротити 10 тис. робочих місць по всьому світу. По 5000 в Японії та за її межами.

Про це повідомила компанія.

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На кінець останнього фінансового року в Panasonic працювало близько 228 000 людей.

У компанії зазначають, що переглянуть ефективність роботи бізнесів, зосередившись на підрозділах продажу й бек-офісі. Очікується, що на скорочення та інші заходи Panasonic витратить 130 млрд єн у 2025 році.

Мета реформи — підвищити прибутковість і досягти рентабельності капіталу на рівні 10% до березня 2029 року.

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Компанія також хоче вийти на щорічний скоригований операційний прибуток не менше 600 млрд єн до березня 2027-го.

Для цього Panasonic закриє збиткові активи, оновить підходи до інвестицій у IT і модернізує напрям побутової електроніки.

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