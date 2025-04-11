Пакистан використає надлишки електроенергії для біткоїн-майнінгу — Finance.ua
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Пакистан використає надлишки електроенергії для біткоїн-майнінгу

Криптовалюта
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Пакистан використає надлишки електроенергії для біткоїн-майнінгу
Пакистан використає надлишки електроенергії для біткоїн-майнінгу
Пакистан має намір спрямувати частину надлишкової електроенергії на біткоїн-майнінг і роботу дата-центрів зі штучним інтелектом.
Глава Pakistan Crypto Council Білал бін Сакіб у інтерв’ю Reuters заявив, що вже відбулися перемовини з низкою майнінгових компаній.
Нагадаємо, цю ініціативу озвучили на першому засіданні ради 21 березня 2025 року.

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Сакіб додав, що місце розташування майнінгового центру визначать залежно від наявності надлишкової електроенергії в окремих регіонах.
«Енергетичний сектор Пакистану стикається з низкою проблем, зокрема високими тарифами на електроенергію та надлишковими генерувальними потужностями. Швидке зростання сонячної енергетики ще більше ускладнило ситуацію, оскільки все більше споживачів переходять на альтернативні джерела енергії, щоб знизити витрати», — йдеться в заяві.
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Крім того, Білал бін Сакіб сказав, що Пакистан входить до десятки країн із найвищим рівнем впровадження криптовалют, попри те, що галузь ще не регулюється.
Сакіб додав, що прагне створювати безпечні середовища для тестування інновацій — аби стимулювати розвиток фінтеху. За його словами, підвищення кваліфікації молоді в галузях блокчейну та штучного інтелекту може сприяти створенню робочих місць, зростанню економіки, збільшенню експорту цифрових послуг і перетворенню Пакистану на глобальний центр новітніх технологічних талантів.
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