Галузь майнінгу приносить $4 млрд на рік економіці США — Finance.ua

Галузь майнінгу приносить $4 млрд на рік економіці США Сьогодні 03:58 — Криптовалюта

Галузь майнінгу приносить $4 млрд на рік економіці США

Згідно зі звітом Perryman Group, індустрія майнінгу біткоїна забезпечує економіці США більш ніж $4,1 млрд на рік і створила понад 31 000 робочих місць. Дослідження було проведено на замовлення Texas Blockchain Council і Digital Chamber of Commerce.

За даними звіту, майнінг перетворився на важливий фактор зростання економіки, особливо в невеликих і сільських громадах. Компанії, що займаються видобутком біткоїна , не тільки створюють робочі місця, а й стають значущими платниками податків та інвесторами в місцеву інфраструктуру.

Експерти заявили, що на США припадає близько 40% світового хешрейту, а найбільшу економічну вигоду отримує Техас. У цьому штаті видобуток біткоїна приносить $1,7 млрд на рік, створюючи понад 12 200 робочих місць. Серед найбільших гравців — MARA, Riot, Core Scientific, Hut 8 і Bitdeer.

Джорджія і Нью-Йорк також значно виграють від розвитку галузі. Перший штат отримує $316,8 млн на рік, а Нью-Йорк — $225,9 млн. Загалом дванадцять ключових штатів формують основну частину доходів індустрії, йдеться у звіті.

Крім фінансового ефекту, компанії, що працюють у сфері майнінгу, інвестують в енергетику, підтримують соціальні проєкти та сприяють стабілізації електромереж. На думку аналітиків, це робить їх важливими економічними гравцями на місцевому рівні.

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Звіт ґрунтується на даних державних і приватних джерел, а також на аналізі мультиплікативних ефектів, включно зі зростанням робочих місць, виробництва і доходів.

Раніше представники Інституту досліджень цифрових активів (DARI) заявили, що майнінг біткоїнів позитивно вплинув на електромережу Техасу. Це, зокрема, дало змогу заощадити штату до $18 млрд шляхом усунення потреби в нових газових пікових станціях від Berkshire Hathaway Energy

Водночас експерти аналітичної платформи CryptoQuant заявили про капітуляцію майнерів. За їхніми словами, історично після цього курс першої криптовалюти зростав. Такий сигнал подав індикатор Hash Ribbons, який оцінює стан екосистеми майнінгу біткоїна шляхом відстеження коливань хешрейту, зазначили аналітики.

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