У Придністровʼї припинили підтримку майнінгу криптовалют через дефіцит електроенергії — Finance.ua
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У Придністровʼї припинили підтримку майнінгу криптовалют через дефіцит електроенергії

Енергетика
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У Придністровʼї припинили підтримку майнінгу криптовалют через дефіцит електроенергії
У Придністровʼї припинили підтримку майнінгу криптовалют через дефіцит електроенергії
Верховна Рада невизнаного Придністров’я ухвалила закон, яким скасовується дія нормативного акта «Про розвиток інформаційних блокчейн-технологій у ПМР». Документ передбачав підтримку криптовалют, смартконтрактів, майнінгу та інших процесів на основі блокчейну.
Про це повідомляє видання «Новини Придністровʼя».
«Глава» Придністровʼя Вадим Красносельський пояснив, що рішення ухвалили через економічну кризу, спричинену очікуваним припиненням постачання природного газу з січня 2025 року.
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Голова комітету з питань економічної політики, бюджету і фінансів Придністров’я Віктор Гусун зазначив, що раніше цей закон мав стимулювати розвиток цифрових технологій, але через обмеженість газових ресурсів виникла необхідність скоротити споживання електроенергії.
Скасування закону потребує внесення змін до інших нормативно-правових актів, зокрема до законів про податки, електроенергію та митні правила.
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Закон «Про розвиток інформаційних блокчейн-технологій у ПМР» діяв із 2018 року. Він передбачав створення спеціальних економічних зон для майнінгу криптовалют, надавав податкові пільги для імпорту обладнання та встановлював окремий правовий режим для компаній, що працюють у сфері блокчейн-технологій.
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