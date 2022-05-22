Падіння криптовалют: творець Ethereum повідомив, що він більше не мільярдер — Finance.ua
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Падіння криптовалют: творець Ethereum повідомив, що він більше не мільярдер

Вчора 18:33Технології&Авто
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Падіння криптовалют: творець Ethereum повідомив, що він більше не мільярдерПадіння криптовалют: творець Ethereum повідомив, що він більше не мільярдер
Творець блокчейн-платформи Ethereum Віталік Бутерін повідомив у своєму Twitter, що більше не мільярдер. За оцінкою Forbes зараз його статки оцінюються в $850 млн.
Бутерін не навів жодних пояснень щодо зменшення капіталу. Твіт про мільярдера був написаний як коментар до його посту про активність у соцмережах засновників Tesla та Amazon Ілона Маска та Джеффа Безоса («я особливо ціную те, що Ілон та Джефф дійсно відповідають людям»).
Що про нього відомо? Віталіку Бутеріну 28 років. Американський Forbes називав його наймолодшим криптовалютним мільярдером у світі, оцінивши статки в $1,09 млрд. Видання писало, що статки Бутеріна перевищили цю суму, після того, як ціна Ethereum вперше перевалила за $3 тис.
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Зараз токен Ethereum оцінюється у $1973. В останні тижні ця криптовалюта значно впала в ціні до мінімальних значень за весь поточний рік. Так, якщо 1 січня вона коштувала $3725, то 1 березня вже $2919, а до середини травня знизилася до $1,8 тис., мінімальної позначки з минулого червня.

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За матеріалами: Мінфін.com.ua
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