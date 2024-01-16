П’ять східних країн ЄС знову просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України — Finance.ua
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П’ять східних країн ЄС знову просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України

Світ
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П’ять східних країн ЄС знову просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України
П’ять східних країн ЄС знову просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України
Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Єврокомісії зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.
Про це 15 січня повідомило Міністерство сільського господарства Угорщини, пише «Європейська правда».
У листі, який переповідає угорське відомство, п’ять східних країни Євросоюзу просять Єврокомісію вжити заходів через дешевшу сільськогосподарську продукція з України, яка, як вони стверджують, поглинає їхні експортні ринки.
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Підписанти вказали, що їхні країни виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.
«Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал. Одним із таких заходів може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти», — йдеться в листі.
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Міністри стверджують, що фермери їхніх країн «зазнали значних збитків» після того, як минулого року ЄС призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України. Вони закликають Європейську комісію перевірити, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС.
У вересні 2023 року Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про обмеження на імпорт українського зерна після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.
У відповідь Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі проти цих трьох країн, а інші члени ЄС засудили їхні односторонні обмеження.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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