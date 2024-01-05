У Польщі вирішили не знімати заборону на імпорт зерна з України — Finance.ua

У Польщі вирішили не знімати заборону на імпорт зерна з України Сьогодні 11:32 — Світ

У Польщі вирішили не знімати заборону на імпорт зерна з України

Міністр сільського господарства і розвитку села в Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до його країни буде діяти, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі у Twitter.

«Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове — доки його не знімуть. Я підтримую вимоги Rolnicza 12, які, однак, має бути адаптовано до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС», — заявив він.

Секерський зауважив, що наразі є важливими переговори із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень.

«Однак юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу. Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано», — підкреслив він.

Нагадаємо, польські перевізники з листопада 2023 року блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони значно ускладнили рух вантажівок.

Страйкарі вимагають, щоб Євросоюз скасував «транспортне безвіз» з Україною та повернув систему дозволів. Але такі умови виконати неможливо.

У Польщі очікували, що припинити блокаду кордону можна буде до кінця 2023 року, але так не сталося.

Детально про те, чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна, ми розповіли у статті за посиланням нижче.

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