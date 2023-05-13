П'ять правил раціональної фінансової поведінки — Finance.ua

П'ять правил раціональної фінансової поведінки Сьогодні 11:34 — Особисті фінанси

П'ять правил раціональної фінансової поведінки

Фінансова поведінка людини формується на основі розуміння цінності грошей, вміння їх ефективно використовувати. Досягнути раціональної фінансової поведінки можна, навчившись керувати власними фінансами.

Про це повідомляють фахівці Фінкульту.

Основні правила раціональної фінансової поведінки

1. Власноруч написаний особистий фінансовий план та правильно визначені фінансові цілі допоможуть рухатись до поставленої мети та досягнення фінансової стійкості.

2. Розумне фінансове планування і контроль за витратами. Не потрібно зовсім відмовлятись від витрат, але варто задуматись, які з них зайві, без яких покупок можна обійтись.

3. Формуйте заощадження та управляйте інвестиціями. Наприклад, інвестувати можна у військові облігації, які вважаються аналогом державної позики. Військові облігації випускають спеціально для фінансування потреб армії. Придбати облігації може кожен, хто має щонайменше 1 тисячу гривень.

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4. Приймаючи фінансові рішення враховуйте можливі ризики та оцінюйте ймовірні наслідки, знизивши можливі фінансові витрати.

Бажано складати чек-лист перед дорогою покупкою та задати собі три запитання:

Чи дійсно мені це потрібно?

Чи відповідає ціна справжній цінності?



Наскільки легко цю річ продати?



Завчасно сформована фінансова подушка безпеки, щонайменше на шість місяців, допоможе знизити матеріальні витрати у ситуації на випадок безробіття, непередбачуваних обставин та додасть впевненості у завтрашньому дні.

5. Від втрати заощаджень можна вберегтись навіть в умовах воєнного стану, розмістивши кошти на депозитні рахунки.

Банківські депозити вважаються надійним способом збереження коштів, ніж зберігання готівки вдома. Сьогодні всі банки в Україні є учасниками Фонду гарантування. У разі банкрутства банку, вкладники можуть розраховувати на компенсацію коштів, які зберігаються на поточних карткових та депозитних рахунках.

Важливо знати, що на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення, Фондом гарантується 100% коштів за вкладами ФО та ФОП. Після закінчення тримісячного терміну максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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