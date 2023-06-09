П’ять найбільших ІТ-компаній забезпечують майже 20% українського ІТ-експорту - дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

П’ять найбільших ІТ-компаній забезпечують майже 20% українського ІТ-експорту - дослідження

Фондовий ринок
33
П’ять найбільших ІТ-компаній забезпечують майже 20% українського ІТ-експорту - дослідження
П’ять найбільших ІТ-компаній забезпечують майже 20% українського ІТ-експорту - дослідження
Найдохіднішими юридичними особами на українському ІТ-ринку є глобальні сервісні компанії: EPAM, GlobalLogic і Luxoft. П’ять найбільших юридичних осіб забезпечили близько 20% з $7,3 млрд ІТ-експорту у 2022 році.
Про це свідчать дані дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO.
У списку також є менші сервісні компанії, R&D-центри іноземних продуктових компаній (юридичні особи компаній Samsung, Ubisoft, Snap) та українські продуктові компанії (юридичні особи компаній Evo, Autodoc).
Читайте також
Бізнес окремих компаній безпосередньо не пов’язаний з ІТ, хоча і передбачає суттєву технологічну компоненту. Так, дві компанії з Топ-30 займаються обробкою платежів (ПрАТ «Український процесинговий центр» та ТОВ «Віза Україна»), ТОВ «Фінтех бенд» розвиває банківський сервіс monobank, а ТОВ «Регіональна газова компанія» постачає газ кінцевим користувачам та розробляє обладнання для газорозподілу.
Інфографіка: brdo.com.ua
Інфографіка: brdo.com.ua

Приріст чистого доходу

Воєнний 2022 рік по-різному вплинув на учасників ринку. У цілому ІТ-ринок продовжив зростання, і Топ-30 компаній отримали доходу на $412 млн більше, ніж у 2021 (61% цього приросту припадає на п’ять найбільших сервісних компаній).
Читайте також
Утім, десять компаній із переліку завершили 2022 рік із меншим доходом, ніж 2021. Для частини компаній це пояснюється зменшенням попиту на їхні послуги всередині України (наприклад, для власника українських маркетплейсів ТОВ «Уапром»), для інших — рішенням зменшити обсяг розробки в Україні (наприклад, для ТОВ «Юбісофт Юкрейн»).
Інфографіка: brdo.com.ua
Інфографіка: brdo.com.ua

Місячний дохід на одного працівника

Більша частина компаній отримує дохід в розмірі від 4 до 5 тисяч дол. США на місяць у розрахунку на одного спеціаліста.
Компанії-розробники ігрового програмного забезпечення (ТОВ «Плейтика» і ТОВ «ПТС Юа сервісез») отримують дещо більше. Компенсація медіанного Middle Software Engineer складає 2,6 тис. дол. США на місяць.
Інфографіка: brdo.com.ua
Інфографіка: brdo.com.ua
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.