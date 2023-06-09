П’ять найбільших ІТ-компаній забезпечують майже 20% українського ІТ-експорту - дослідження — Finance.ua

П’ять найбільших ІТ-компаній забезпечують майже 20% українського ІТ-експорту - дослідження Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

П’ять найбільших ІТ-компаній забезпечують майже 20% українського ІТ-експорту - дослідження

Найдохіднішими юридичними особами на українському ІТ-ринку є глобальні сервісні компанії: EPAM, GlobalLogic і Luxoft. П’ять найбільших юридичних осіб забезпечили близько 20% з $7,3 млрд ІТ-експорту у 2022 році.

Про це свідчать дані дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO.

У списку також є менші сервісні компанії, R&D-центри іноземних продуктових компаній (юридичні особи компаній Samsung, Ubisoft, Snap) та українські продуктові компанії (юридичні особи компаній Evo, Autodoc).

Бізнес окремих компаній безпосередньо не пов’язаний з ІТ, хоча і передбачає суттєву технологічну компоненту. Так, дві компанії з Топ-30 займаються обробкою платежів (ПрАТ «Український процесинговий центр» та ТОВ «Віза Україна»), ТОВ «Фінтех бенд» розвиває банківський сервіс monobank , а ТОВ «Регіональна газова компанія» постачає газ кінцевим користувачам та розробляє обладнання для газорозподілу.

Інфографіка: brdo.com.ua

Приріст чистого доходу

Воєнний 2022 рік по-різному вплинув на учасників ринку. У цілому ІТ-ринок продовжив зростання, і Топ-30 компаній отримали доходу на $412 млн більше, ніж у 2021 (61% цього приросту припадає на п’ять найбільших сервісних компаній).

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Утім, десять компаній із переліку завершили 2022 рік із меншим доходом, ніж 2021. Для частини компаній це пояснюється зменшенням попиту на їхні послуги всередині України (наприклад, для власника українських маркетплейсів ТОВ «Уапром»), для інших — рішенням зменшити обсяг розробки в Україні (наприклад, для ТОВ «Юбісофт Юкрейн»).

Інфографіка: brdo.com.ua

Місячний дохід на одного працівника

Більша частина компаній отримує дохід в розмірі від 4 до 5 тисяч дол. США на місяць у розрахунку на одного спеціаліста.

Компанії-розробники ігрового програмного забезпечення (ТОВ «Плейтика» і ТОВ «ПТС Юа сервісез») отримують дещо більше. Компенсація медіанного Middle Software Engineer складає 2,6 тис. дол. США на місяць.

Інфографіка: brdo.com.ua

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