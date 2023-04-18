П’ять країн створили альянс для ізоляції росії на ринку ядерної енергії — Finance.ua
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П’ять країн створили альянс для ізоляції росії на ринку ядерної енергії

Світ
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П’ять країн створили альянс для ізоляції росії на ринку ядерної енергії
П’ять країн створили альянс для ізоляції росії на ринку ядерної енергії
Великобританія, США, Канада, Японія та Франція в японському Саппоро оголосили про створення альянсу з метою вивести очолювану володимиром путіним росію з міжнародного ринку ядерної енергії.
Згідно з угодою, п’ять країн використовуватимуть власні ядерні енергетичні ресурси, щоб «підірвати контроль росії над ланцюгами поставок», йдеться у спільній заяві.
Ця угода, як сповіщається, буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування варварського нападу на Україну та фактично ізолювати росію.
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Також країни підтримуватимуть стабільне постачання палива для поточних потреб та гарантуватимуть безпечну та надійну розробку та розгортання палива для передових реакторів в майбутньому.
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«Об’єднання з іншими країнами — це наступний життєво важливий крок, для того, щоб показати путіну, що росія більше не бажана, і зміцнення нашої глобальної енергетичної безпеки шляхом використання надійних міжнародних поставок ядерного палива з безпечних, захищених джерел», — прокоментував британський міністр енергетичної безпеки Грант Шаппс.
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Нагадаємо, Україна тривалий час закликає партнерів запровадити санкції проти всієї російської атомної галузі. Запровадження санкції домагалися також Польща і Литва.
На початку минулого місяця польське видання PAP сповістило, що процес блокують три країни: Франція, Болгарія та Угорщина. Остання напередодні заявляла, що продовжить блокувати введення будь-яких санкцій, що зачіпають російську ядерну сферу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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