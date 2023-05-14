П'ять актуальних схем шахрайства при працевлаштуванні — Finance.ua

П'ять актуальних схем шахрайства при працевлаштуванні Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

П'ять актуальних схем шахрайства при працевлаштуванні

Експерти Work.ua розповіли про розповсюджені шляхи обману кандидатів, які найчастіше застосовують недобросовісні роботодавці. Будьте уважними та не дайте себе надурити.

Схема: Розмістіть оголошення та отримайте гроші

Шахраї реєструються на сайті пошуку роботи як роботодавець, створюють вакансію, де запрошують шукачів перейти в Telegram.

Далі пишуть, що за розміщення оголошень від приватних облікових записів шукачів на спеціальних сайтах з оголошеннями (тих, де купівля-продаж, обмін тощо) треба платити гроші. Надсилають текст оголошень, картинки, які треба опублікувати. Це можуть бути різні товари: газові котли, посуд і так далі. Ціну ставлять значно нижчу ринкової. І коли шукачам починають писати покупці, ті мають спрямовувати їх у Telegram роботодавця.

Гроші за розміщення в результаті ніхто не платить. «Роботодавець» блокує людину в Telegram і з ним більше неможливо звʼязатися. Сайт з оголошеннями після скарг також блокує облікові записи шукачів.

Як вберегтися

До відгуку або на початку спілкування з роботодавцем перевіряйте роботодавця, переходьте на сторінку компанії на Work.ua, шукайте сайт чи соцмережі компанії. Працевлаштовуйтеся офіційно.

Ну, і тепер уже ясно, не розміщуйте чужі оголошення, які вам надіслала незнайома людина з Telegram.

Схема: Прикріпіть фото чи скани своїх документів

Зʼявляється вакансія від іноземної компанії, після відгуку на яку шукача запрошують поспілкуватися в Telegram. У месенджері йому надсилають тестову анкету, потім на кандидата ніби-то чекає спілкування з роботодавцем. Останній пункт в анкеті — прикріплення відсканованих або фотографій документів.

Після заповнення «анкети» роботодавець блокує шукача і зникає. Разом із вашими особистими даними з документів.

Де саме вкрадені дані будуть використовуватися, не відомо. Але навряд чи це щось хороше.

Як вберегтися

Не діліться своїми особистими даними з малознайомими людьми, тим паче не скидайте електронні версії документів — в еру електронного документообігу це все одно, що надіслати поштою свій паспорт.

Так, справжньому роботодавцеві можуть знадобитися ваші документи. Але не на початковому етапі працевлаштування, а вже під час оформлення на роботу.

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Схема: Давайте зразу оформимо карту для виплат

Після відгуку на вакансію з шукачем звʼязується «представник компанії» і пропонує оформити картку для майбутніх виплат зарплати. Картка потрібна від конкретного банку, співрозмовник ділиться з кандидатом посиланням на оформлення.

Насправді це ніякий не роботодавець, і роботи теж немає. Таким чином деякі люди напрацьовують собі партнерів, щоб отримувати бонуси від банку.

У цьому разі шкода для шукача не така величезна — ви не отримаєте роботу та отримаєте непотрібну банківську карту, від якої потім можна відмовитися. При цьому ви втратите час, який могли б вкласти в пошуки справжньої роботи.

Як вберегтися

Не поспішайте нічого оформлювати, перш ніж не переконаєтеся, що перед вами справжній роботодавець: перевірите сайт, соцмережі, сходите на співбесіду та отримаєте офіційний офер.

Схема: Досвіду малувато, пройдіть платні курси

Кандидат надсилає своє резюме на вакансію, можливо, навіть проходить співбесіду, після чого отримає відповідь, що в цілому підходить, але досвіду малувато. На цей час шукач вже зацікавлений в роботі, й роботодавець пропонує: «Підвищте кваліфікацію та отримайте роботу, пройшовши наші курси».

Шахрайство полягає у тому, що курси — платні.

Якщо ви давно на ринку праці й шукали роботу у 2000−2010-х, то, можливо, потрапляли на «роботодавців», які обіцяли роботу після того, як ви купите в них кілька методичок (або залишите гроші «в заставу навчальної літератури»). Ось це приблизно те саме — в результаті гроші та час витрачено, а роботу ви так і не отримали або взагалі пропав звʼязок із роботодавцем.

Як вберегтися

Якщо для роботи потрібне навчання, навчальні матеріали, уніформа тощо — справжні роботодавці надають їх безкоштовно. Ви не маєте платити за працевлаштування в жодній формі. Якщо отримуєте подібну пропозицію, не йдіть працювати в цю компанію, бо це, ймовірно, шахраї.

Схема: Приходь працювати до нас в «офіс», караємо росіян з 2014-го

Вакансії від цих шахраїв зазвичай маскуються такими посадами як менеджер по роботі з клієнтами, менеджер з обслуговування, адміністратор, sales manager тощо. При цьому досвід, навіть мінімальний, не вимагають, головне, щоб була активність, здатність швидко навчатися та бажання багато заробляти (і, як виявляється, готовність порушувати закон).

На співбесіді розповідають, що це консультація клієнтів у придбанні акцій чи криптовалют для їхнього пасивного доходу. Але якщо копнути глибше, виявиться, що ви — кандидат на роботу / стажер у так званому «офісі».

«Офіси» — це шахрайські контори, які займаються виманюванням коштів. Жертви нібито вкладають гроші під відсоток або купують перспективну криптовалюту, а потім зможуть вивести і свій вклад, і додатковий прибуток. Тільки от ніякого виведення не здійсниться: за якийсь час сайт, куди клієнт вкладався, звʼязок із менеджером і, власне, гроші — зникають.

Тож автори цих вакансій запрошують вас стати одним із тих, хто обманює інших телефоном.

Наразі працівників у такі шахрайські компанії приваблюють високою зарплатою та тим, що обманювати треба буде росіян, і присвоєні гроші увіллються в економіку України, а отже, наблизять Перемогу.

Як вберегтися

При пошуку вакансій треба бути дуже обережними і, якщо помітите підозрілу вакансію, краще не відгукуйтеся, а надішліть нам скаргу на неї, модератори ще раз усе перевірять.

Якщо ви все-таки якось втрапили на співбесіду в «офіс», зупиніться та нагадайте собі: така робота — це порушення закону. Враховуйте це, ухвалюючи всі подальші рішення щодо працевлаштування.

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