Озвучено причину, через яку в Україні зростає курс долара — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Озвучено причину, через яку в Україні зростає курс долара

Валюта
1689
У середньому на війну Україна витрачає близько 130 мільярдів гривень щомісяця. Це величезна сума коштів, яка не може не впливати на зростання курсу долара.
Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк, передає 24 канал.
«У середньому на війну ми витрачаємо близько 130 мільярдів гривень, це величезна сума, ми в мирний час витрачали стільки на все. До того ж заробляємо ми приблизно 100 мільярдів. Саме тому кожен місяць Нацбанк України за фактом друкує 30 мільярдів гривень», — заявив він.
Дізнатись курси валют 🤑
Нардеп додав, що саме в цьому полягає конфлікт між Національним банком та Міністерством фінансів. За його словами, коли перший друкує гривні, в Україні зростає курс: «Далі йдуть складні конструкції макроекономічної стабільності».

Довідка Finance.ua:

  • З початку війни USAID надало Україні майже $10 млрд допомоги.
  • США надають 55 млн дол. Україні на підготовку до зими. 55 мільйонів доларів американської допомоги підуть на підтримку опалювальної інфраструктури України, ремонт труб та іншого устаткування тепломереж, щоб підготувати до зими оселі, лікарні, школи та підприємства. Про це оголосила адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США (USAID) Саманта Пауер.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.