Озвучено причину, через яку в Україні зростає курс долара — Finance.ua

Озвучено причину, через яку в Україні зростає курс долара Вчора 12:00 — Валюта

У середньому на війну Україна витрачає близько 130 мільярдів гривень щомісяця. Це величезна сума коштів, яка не може не впливати на зростання курсу долара

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк, передає 24 канал

«У середньому на війну ми витрачаємо близько 130 мільярдів гривень, це величезна сума, ми в мирний час витрачали стільки на все. До того ж заробляємо ми приблизно 100 мільярдів. Саме тому кожен місяць Нацбанк України за фактом друкує 30 мільярдів гривень», — заявив він.

Нардеп додав, що саме в цьому полягає конфлікт між Національним банком та Міністерством фінансів. За його словами, коли перший друкує гривні, в Україні зростає курс: «Далі йдуть складні конструкції макроекономічної стабільності».

Довідка Finance.ua:

З початку війни USAID надало Україні майже $10 млрд допомоги.

США надають 55 млн дол. Україні на підготовку до зими. 55 мільйонів доларів американської допомоги підуть на підтримку опалювальної інфраструктури України, ремонт труб та іншого устаткування тепломереж, щоб підготувати до зими оселі, лікарні, школи та підприємства. Про це оголосила адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США (USAID) Саманта Пауер.

УНІАН За матеріалами:

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