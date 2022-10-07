З початку війни USAID надало Україні майже $10 млрд допомоги — Finance.ua

З початку війни USAID надало Україні майже $10 млрд допомоги Вчора 09:45 — Казна та Політика

З початку війни USAID надало Україні майже $10 млрд допомоги

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з початку повномасштабного вторгнення рф надало Україні 9,89 мільярда доларів допомоги.

Про це в коментарі Суспільному повідомили у посольстві США у Києві.

Переважна більшість цієї суми — 8,5 млрд дол. — це пряма бюджетна підтримка українського уряду, щоб той міг реагувати на критичні потреби: надання медичної допомоги та освіти, підтримку переміщених внаслідок війни, забезпечення надходження електроенергії до шкіл, лікарень, будинків тощо.

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Ще близько мільярда — це гуманітарна допомога, що включає критично необхідне харчування, медичне обслуговування, воду, засоби гігієни.

Решту суми виділили на підтримку малого бізнесу і сільського господарства.

Крім того, близько 100 млн дол. буди виділені на підтримку вільної преси та протидію дезінформації.

Довідка Finance.ua:

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочало проєкт підтримки фінансового сектора України на 33 млн доларів. Проєкт, що має на меті сприяти більшій інтеграцій української фінансової системи з європейськими та міжнародними ринками, розрахований на 5 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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